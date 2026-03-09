Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Teren wokół targowiska, szczególnie na jego tyłach przy ulicy Kordeckiego, od dłuższego czasu jest regularnie zaśmiecany.

- Odpady zalegają tam przez długi czas - podkreślają Szczecinianie. - Bałagan, nieładnie. - Brudno tu jest, mogliby posprzątać. - Ludzie wyrzucają śmieci, różne wózki, opony. - Ja nie wiem, skąd są tacy ludzie. - Od kiedy pamiętam tutaj tak jest. - Chcę kogoś poprosić, żeby posprzątał. - Na pewno miasto powinno podjąć jakieś kroki. - Jestem na emeryturze, jak mi zapłacą parę groszy, że ja tu chętnie posprzątam.



Sprawą zainteresował się radny Stanisław Kaup, który złożył w tej sprawie interpelację i zwrócił się do miasta o interwencję. Jak podkreśla, podobne sytuacje zdarzają się w wielu miejscach Szczecina i jako społeczeństwo nie wszyscy biorą odpowiedzialność za stan wizualny przestrzeni.



- Niestety takie osoby trzeba złapać i ukarać, dlatego poprosiłem również, aby Urząd Miasta zlecił Straży Miejskiej, częstszy nadzór i kontrolę nad tym terenem, żeby złapać osoby, które dokonują takiego zaśmiecenia - mówi Kaup.



Straż Miejska skierowała pismo do zarządców terenu z prośbą o uprzątnięcie odpadów. Część należąca do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie została posprzątana, natomiast fragment dalej, gdzie wciąż zalegają śmieci, należy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Jak mówi Joanna Wójtach ze Straży Miejskiej, "nie da się całodobowo kontrolować wszystkich takich punktów, bo nie ma tylu strażników".



- Na pewno to miejsce zostanie objęte, ale doraźną kontrolą. Nie stałą, nie utworzymy tam posterunku, bo nie ma takiej potrzeby, a przede wszystkim nie ma takiej możliwości. Brak sił i środków szczecińskiej Straży Miejskiej - tłumaczy Wojtach.



Według informacji przekazanych naszej redakcji przez ZDiTM, we wtorek na miejsce pojedzie przedstawiciel zarządcy terenu, aby sprawdzić sytuację.



