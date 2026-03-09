Są wyniki wyborów Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim. W wewnętrznych wyborach udział wzięło prawie tysiąc osób (999), a frekwencja wyniosła niemal 82 (81,89) procent.
Na przewodniczącego Zachodniopomorskiej Koalicji Obywatelskiej wybrany został Olgierd Geblewicz, który uzyskał 940 głosów poparcia.
Równolegle wybrano przewodniczących struktur powiatowych i miejskich Koalicji Obywatelskiej w województwie zachodniopomorskim.
Miasta na prawach powiatu:
Szczecin – Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł na Sejm RP
Koszalin – Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina
Świnoujście – Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świnoujście
Powiaty:
białogardzki – Waldemar Miśko, były burmistrz Karlina
choszczeński – Robert Adamczyk, radny powiatu choszczeńskiego
drawski – Jacek Kozłowski, starosta drawski
goleniowski – Tomasz Stanisławski, starosta goleniowski
gryficki – Artur Łącki, poseł na Sejm RP
gryfiński – Ewa Dudar, starosta gryfińska
kamieński – Beata Kiryluk, wiceburmistrz Międzyzdrojów
kołobrzeski – Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu
koszaliński – Dariusz Kalinowski, radny powiatu koszalińskiego
łobeski – Józef Drozdowski, członek zarządu powiatu łobeskiego
myśliborski – Magdalena Kubiak-Jacura, radna powiatu myśliborskiego
policki – Janusz Szwyd, przewodniczący Rady Powiatu w Policach
pyrzycki – Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc
sławieński – Andrzej Protasewicz, wicestarosta powiatu sławieńskiego
stargardzki – Sławomir Rutkowski, radny powiatu stargardzkiego
szczecinecki – Marcin Kaszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Szczecinku
świdwiński – Rafał Terlecki, radny powiatu świdwińskiego
wałecki – Paweł Suski, poseł na Sejm RP
