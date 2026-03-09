Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz głosuje w Biurze Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. Członkowie Koalicji Obywatelskiej wybrali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. PAP/Marcin Bielecki

Są wyniki wyborów Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim. W wewnętrznych wyborach udział wzięło prawie tysiąc osób (999), a frekwencja wyniosła niemal 82 (81,89) procent.

Miasta na prawach powiatu:

Świnoujście – Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świnoujście





Powiaty:

wałecki – Paweł Suski, poseł na Sejm RP





Bardzo silne poparcie na Pomorzu Zachodnim uzyskał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, zdobywając 976 głosów.Na przewodniczącego Zachodniopomorskiej Koalicji Obywatelskiej wybrany został Olgierd Geblewicz, który uzyskał 940 głosów poparcia.Równolegle wybrano przewodniczących struktur powiatowych i miejskich Koalicji Obywatelskiej w województwie zachodniopomorskim.Szczecin – Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł na Sejm RPKoszalin – Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalinabiałogardzki – Waldemar Miśko, były burmistrz Karlinachoszczeński – Robert Adamczyk, radny powiatu choszczeńskiegodrawski – Jacek Kozłowski, starosta drawskigoleniowski – Tomasz Stanisławski, starosta goleniowskigryficki – Artur Łącki, poseł na Sejm RPgryfiński – Ewa Dudar, starosta gryfińskakamieński – Beata Kiryluk, wiceburmistrz Międzyzdrojówkołobrzeski – Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegukoszaliński – Dariusz Kalinowski, radny powiatu koszalińskiegołobeski – Józef Drozdowski, członek zarządu powiatu łobeskiegomyśliborski – Magdalena Kubiak-Jacura, radna powiatu myśliborskiegopolicki – Janusz Szwyd, przewodniczący Rady Powiatu w Policachpyrzycki – Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzycsławieński – Andrzej Protasewicz, wicestarosta powiatu sławieńskiegostargardzki – Sławomir Rutkowski, radny powiatu stargardzkiegoszczecinecki – Marcin Kaszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Szczecinkuświdwiński – Rafał Terlecki, radny powiatu świdwińskiego