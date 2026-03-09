Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wyniki wyborów Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim

Region Anna Pałamar

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz głosuje w Biurze Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie. Członkowie Koalicji Obywatelskiej wybrali liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. PAP/Marcin Bielecki
Są wyniki wyborów Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim. W wewnętrznych wyborach udział wzięło prawie tysiąc osób (999), a frekwencja wyniosła niemal 82 (81,89) procent.
Donald Tusk przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej

Bardzo silne poparcie na Pomorzu Zachodnim uzyskał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, zdobywając 976 głosów.

Na przewodniczącego Zachodniopomorskiej Koalicji Obywatelskiej wybrany został Olgierd Geblewicz, który uzyskał 940 głosów poparcia.

Równolegle wybrano przewodniczących struktur powiatowych i miejskich Koalicji Obywatelskiej w województwie zachodniopomorskim.

Miasta na prawach powiatu:
Szczecin – Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł na Sejm RP
Koszalin – Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina
Świnoujście – Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świnoujście

Powiaty:
białogardzki – Waldemar Miśko, były burmistrz Karlina
choszczeński – Robert Adamczyk, radny powiatu choszczeńskiego
drawski – Jacek Kozłowski, starosta drawski
goleniowski – Tomasz Stanisławski, starosta goleniowski
gryficki – Artur Łącki, poseł na Sejm RP
gryfiński – Ewa Dudar, starosta gryfińska
kamieński – Beata Kiryluk, wiceburmistrz Międzyzdrojów
kołobrzeski – Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu
koszaliński – Dariusz Kalinowski, radny powiatu koszalińskiego
łobeski – Józef Drozdowski, członek zarządu powiatu łobeskiego
myśliborski – Magdalena Kubiak-Jacura, radna powiatu myśliborskiego
policki – Janusz Szwyd, przewodniczący Rady Powiatu w Policach
pyrzycki – Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc
sławieński – Andrzej Protasewicz, wicestarosta powiatu sławieńskiego
stargardzki – Sławomir Rutkowski, radny powiatu stargardzkiego
szczecinecki – Marcin Kaszewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Szczecinku
świdwiński – Rafał Terlecki, radny powiatu świdwińskiego
wałecki – Paweł Suski, poseł na Sejm RP
Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

marzec 2026
