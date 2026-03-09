Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pogodny 2.0. Zapraszamy na spotkanie

Prawda czy fałsz, fikcja czy rzeczywistość, dobro czy zło? Finał Pogodnego 2.0 już w najbliższy czwartek w Studiu S1 Radia Szczecin.
Zapraszamy na spotkanie z detektywem Pogodnym, kotem Turkuciem, autorami, aktorami i ambasadorami Pomorza Zachodniego.

Pogodny 2.0 to interaktywny audiobook, który Marek Stelar i Przemysław Kowalewski stworzyli razem ze słuchaczami Radia Szczecin.

Zapraszamy na finał - 12 marca o godzinie 17 - w Studiu S1 Radia Szczecin.

Bezpłatne wejściówki.

Do słuchania Pogodnego 2.0 zaprasza Pomorze Zachodnie.

Najnowsze podcasty