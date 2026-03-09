Konsultacje w sprawie wniosków do SBO

Można skonsultować swój pomysł na rozwój Szczecina i dowiedzieć się jak poprawnie przygotować wniosek od poniedziałku mieszkańcy Szczecina mogą składać projekty do kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Aby pomóc mieszkańcom uporać się z formalnościami zaplanowano 14 spotkań w różnych rejonach Szczecina. Pierwsze z nich odbędzie się po południu w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Zawadzkiego.
Początek o godzinie 17.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
