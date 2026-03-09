Po cyberataku na szpital przy Arkońskiej. "Jak najszybciej przywrócić działanie systemów szpitalnych" [ZDJĘCIA]

Szpital przy ul. Arkońskiej w Szczecinie mimo cyberataku nie przestanie działać - zapewnia rzecznik placówki. W nocy z soboty na niedzielę cyberprzestępcy zainfekowali system informatyczny, w wyniku czego dane medyczne zostały zaszyfrowane, a szpital utracił do nich dostęp.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jak mówi rzecznik Tomasz Owsik-Kozłowski, praca wciąż trwa w systemie papierowym.- Informatycy - i to nie tylko ze szpitala - starają się jak najszybciej przywrócić działanie systemów szpitalnych, do których szpital w wyniku ich zaszyfrowania utracił dostęp. Gdy tylko to się wydarzy i gdy tylko będziemy w stanie wrócić do tego bardziej standardowego trybu pracy, na pewno o tym poinformujemy - zapowiedział.Szpital zgłosił do odpowiednich służb podejrzenie popełnienia przestępstwa.- Był to atak typu "ransomware". Szpital, zgodnie z przepisami, będzie zgłaszał takie podejrzenie naruszenia danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych związane właśnie z utratą dostępu, no bo utrata dostępu wiąże się z tym, że te dane mogły wpaść w niepowołane ręce - dodaje rzecznik.Wszystkie zabiegi, wizyty i operacje odbywają się zgodnie z planem. W związku z działaniem szpitala w trybie awaryjnym czas przyjęcia może się wysłużyć.