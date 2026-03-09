Oskarżony o zabójstwo dwóch kobiet w Lipianach trafi do psychiatryka

Fabian S., zabójca dwóch kobiet w Lipianach trafi do zakładu psychiatrycznego - orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Fabian S. w październiku 2024 roku w Lipianach zabił dwie kobiety, uderzając je siekierą w głowę. Według opinii biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa mężczyzna w chwili popełnienia przestępstw był niepoczytalny.W związku z tym prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania i skierowanie go do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego.- Teraz o wszystkim będą decydowali sędziowie w białych kitlach. Jeżeli się stan zdrowia polepszy, zmieni, to wtedy trzeba będzie informować Sąd Okręgowy w Szczecinie co do tych okoliczności - mówi adwokat pokrzywdzonych Piotr Kopcewicz.Decyzja o umorzeniu postępowania jest zasadna - ocenia obrońca Fabiana S., Michał Gajda.- Jako obrońca cieszę się, że udało się obronić opinie biegłych na temat niepoczytalności mojego klienta. Decyzja o umorzeniu tego postępowania jest zasadna, natomiast co do zastosowanych środków zabezpieczających, po analizie pisemnego uzasadnienia będziemy rozważać ewentualną apelację - powiedział.Obecnie Fabian S. przebywa w areszcie.