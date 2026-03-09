Nowa liderka KO w Kołobrzegu

Zmiana przewodniczącej powiatowych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie kołobrzeskim. Nową lokalną liderką KO została Anna Mieczkowska.

W niedzielnych wyborach członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierali nie tylko lidera swojej partii, ale także przewodniczących wojewódzkich i powiatowych struktur. W Kołobrzegu o tę funkcję ubiegała się dotychczasowa przewodnicząca, wicemarszałkini województwa Anna Bańkowska oraz rządząca miastem Anna Mieczkowska.Wybory wygrała Mieczkowska, która zebrała 69 proc. głosów. Jak mówi, jako nowa liderka będzie chciała przenieść praktyki stosowane przez siebie w dotychczasowej pracy, czyli być blisko mieszkańców.- Ciekawa jestem pomysłów mieszkańców na to, jak Koalicja Obywatelska powinna pracować w najbliższym czasie, żeby w 2027 roku uzyskać większość w parlamencie, a jestem o tym przekonana, że jesteśmy w stanie dokonać tego - powiedziała.Przed lokalnymi strukturami partii jeszcze wybór nowego zarządu. Ma to nastąpić najpóźniej do końca marca.