Nowa liderka KO w Kołobrzegu

Zmiana przewodniczącej powiatowych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie kołobrzeskim. Nową lokalną liderką KO została Anna Mieczkowska.
Wybory wygrała Mieczkowska, która zebrała 69 proc. głosów. Jak mówi, jako nowa liderka będzie chciała przenieść praktyki stosowane przez siebie w dotychczasowej pracy, czyli być blisko mieszkańców.
- Ciekawa jestem pomysłów mieszkańców na to, jak Koalicja Obywatelska powinna pracować w najbliższym czasie, żeby w 2027 roku uzyskać większość w parlamencie, a jestem o tym przekonana, że jesteśmy w stanie dokonać tego - powiedziała.
Przed lokalnymi strukturami partii jeszcze wybór nowego zarządu. Ma to nastąpić najpóźniej do końca marca.
