Bez uprawnień, przeglądu i OC trafił na policję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie posiadał uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał, nie miał przeglądu i obowiązkowego ubezpieczenia OC.
W trakcie patrolowania jednej z ulic w Barlinku uwagę policjantów przykuł pojazd marki Volkswagen i kierujący nim mężczyzna, który na ich widok zaczął zachowywać się nerwowo. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że kierujący nim 44-latek nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd nie miał aktualnych badań technicznych. Teraz 44-latek ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

