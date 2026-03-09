Więcej sprzętu, który ratuje życie, na kołobrzeskich ulicach

Defibrylator AED. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

28 defibrylatorów AED wkrótce pojawi się na kołobrzeskich ulicach. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim.

Sprzęt ratujący życie miał zostać zakupiony jeszcze w 2025 roku, natomiast dwa przetargi ogłoszone przez urzędników zostały unieważnione. Udało się za trzecim razem, a wybrany przez magistrat wykonawca ma dwa miesiące na montaż 28 defibrylatorów.



Iwona Roguska, naczelnik wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta mówi, że urzędnicy wcześniej wytypowali miejsca, w których zostaną zainstalowane urządzenia. - Głównie miejsca, które albo są bardzo oddalone od centrum, wszystkie dzielnice peryferyjne w stosunku do centrum, w części uzdrowiskowej, ale również w centrum miasta, czy chociażby w autobusach komunikacji miejskiej, które będą się poruszały po całym mieście - wymienia Roguska.



Koszt nowego sprzętu to 481 tysięcy złotych.



