Więcej sprzętu, który ratuje życie, na kołobrzeskich ulicach

Region Przemysław Polanin

Defibrylator AED. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
28 defibrylatorów AED wkrótce pojawi się na kołobrzeskich ulicach. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim.
Sprzęt ratujący życie miał zostać zakupiony jeszcze w 2025 roku, natomiast dwa przetargi ogłoszone przez urzędników zostały unieważnione. Udało się za trzecim razem, a wybrany przez magistrat wykonawca ma dwa miesiące na montaż 28 defibrylatorów.

Iwona Roguska, naczelnik wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta mówi, że urzędnicy wcześniej wytypowali miejsca, w których zostaną zainstalowane urządzenia. - Głównie miejsca, które albo są bardzo oddalone od centrum, wszystkie dzielnice peryferyjne w stosunku do centrum, w części uzdrowiskowej, ale również w centrum miasta, czy chociażby w autobusach komunikacji miejskiej, które będą się poruszały po całym mieście - wymienia Roguska.

Koszt nowego sprzętu to 481 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

