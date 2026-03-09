Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W tym sezonie dwie trasy wodnego tramwaju [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
To, co w ubiegłym roku okazało się wielkim hitem, w tym roku wróci w podwójnej odsłonie. Dzięki porozumieniu wielu samorządów, mieszkańcy regionu, ale także turyści będą mogli skorzystać z dwóch tras wodnego tramwaju.
- Rejsy odbywać się będą na trasie Szczecin–Stepnica–Trzebież oraz Świnoujście–Trzebież–Nowe Warpno - mówi wiceprezydent Szczecina, Łukasz Kadłubowski. - Uczestnicy tramwaju wodnego wskazywali potrzebę krótszych tras, ale też możliwości innych połączeń. Stąd wychodzimy naprzeciw. Będzie połączenie do Trzebieży, do Stepnicy, z którego jestem przekonany, że mieszkańcy naszego miasta szczególnie będą korzystać. Oczywiście też będzie możliwość dalszej przesiadki, jeżeli chodzi o kierunek Świnoujście.

Miejscem przesiadkowym ma być Trzebież. Ile to wszystko będzie kosztowało wylicza starosta policki Shivan Fate. - W przypadku wszystkich samorządów zadeklarowały po 150 tysięcy, w przypadku powiatu goleniewskiego i miasta Stepnicy po 75 tysięcy. Całkowity koszt projektu w naszej ocenie i z naszych wyliczeń wychodzi około 930 tysięcy - mówi Fate.

W tym roku do projektu dołączyło w sumie osiem samorządów, rok temu było ich pięć.

W ubiegłym sezonie z rejsów skorzystało prawie 6 tysięcy pasażerów, w tym także rowerzyści.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
marzec 2026
