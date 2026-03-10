Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Nowatorskie rozwiązania, innowacyjne technologie i projekty z potencjałem. W piątek startuje konkurs „Innowator Pomorza Zachodniego”.

To inicjatywa skierowana do tych, którzy przyczyniają się do rozwoju innowacji w regionie. W konkursie będą oceniane między innymi wynalazki technologiczne, metody badawcze czy podejścia do rozwiązywania problemów.



Na młodych naukowców czekają nagrody finansowe – każda w wysokości 30 000 zł.



