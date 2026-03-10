Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Startuje konkurs „Innowator Pomorza Zachodniego"

Region Anna Klimczyk

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Nowatorskie rozwiązania, innowacyjne technologie i projekty z potencjałem. W piątek startuje konkurs „Innowator Pomorza Zachodniego”.
To inicjatywa skierowana do tych, którzy przyczyniają się do rozwoju innowacji w regionie. W konkursie będą oceniane między innymi wynalazki technologiczne, metody badawcze czy podejścia do rozwiązywania problemów.

Na młodych naukowców czekają nagrody finansowe – każda w wysokości 30 000 zł.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

marzec 2026
