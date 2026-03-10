Świnoujście prosi właścicieli stacji o kontrolowanie tankujących Niemców

Po korek i do kanistrów - w weekend turyści z Niemiec szturmowali Świnoujskie stacje paliw.

W niedzielne popołudnie na wyspie Uznam zabrakło m.in. diesla oraz 95 - poinformował Wojciech Basałygo, rzecznik Urzędu Miasta Świnoujście.- W niedzielę cena paliwa na polskich stacjach była o 2 zł niższa niż na tych położonych 5 kilometrów dalej, po niemieckiej stronie. Stąd to zainteresowanie niemieckich kierowców polskim paliwem. W godzinach popołudniowych niektóre stacje musiały wstrzymać sprzedaż - mówi Basałygo.W poniedziałek, po uzupełnieniu dostaw, sytuacja na stacjach paliw w Świnoujściu wróciła do normy. Zdaniem rzecznika Urzędu Miasta Świnoujście konieczna będzie obecnie kontrola ilości tankowanego przez kierowców paliwa.- Spodziewamy się, że te zawirowania na rynku paliw mogą potrwać dłużej, dlatego pani prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska, zwróci się do właścicieli stacji, do ajentów, z prośbą o to, aby bacznie przyglądać się, czy kierowcy tankują więcej niż te 20 litrów do kanistrów - mówi Basałygo.Zgodnie z obowiązującym prawem, kierowca samochodu osobowego - wyjeżdżający z Polski w kierunku Niemiec - może jednorazowo przewieźć w kanistrze maksymalnie 20 litrów paliwa.