Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stopniowe zawężenie pola widzenia, ból oka i głowy czy zamglone widzenie. To mogą być objawy jaskry nazywanej "cichą złodziejką wzroku".

- Tak naprawdę jaskra jest cichym złodziejem bardzo często naszego wzroku i może przebiegać bezobjawowo i bezboleśni. I dlatego też pacjenci z jaskrą do nas trafiają bardzo późno. To, co może pacjenta zaniepokoić, to oczywiście ból oka, ból głowy, oko czerwone, pogorszone widzenie, dziwne rozpraszanie się światła - mówi Karolina Podborączyńska-Jodko, lekarz kliniki okulistyki.





- U mnie to jest taki trochę bardziej bilans 50-latki. To jest bardziej profilaktyka. Objawów jako takich nie mam, woda wzroku od dawna, ale wchodzę w taki etap mojego życia, że chciałabym być spokojna, że ten cichy zabójca wzroku, gdzieś tam na mnie nie czyha. - Objawy mnie może nie zaniepokoiły, ale wypada się w tym wieku zacząć kontrolować, bo lepiej wiedzieć wcześniej - mówią pacjenci.

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry we wtorek w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach pacjenci mogli skorzystać z badań przesiewowych w kierunku tej choroby.W badaniach we wtorek wzięło udział w sumie kilkadziesiąt osób.