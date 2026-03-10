Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Stopniowe zawężenie pola widzenia, ból oka i głowy czy zamglone widzenie. To mogą być objawy jaskry nazywanej "cichą złodziejką wzroku".
Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry we wtorek w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach pacjenci mogli skorzystać z badań przesiewowych w kierunku tej choroby.

- Tak naprawdę jaskra jest cichym złodziejem bardzo często naszego wzroku i może przebiegać bezobjawowo i bezboleśni. I dlatego też pacjenci z jaskrą do nas trafiają bardzo późno. To, co może pacjenta zaniepokoić, to oczywiście ból oka, ból głowy, oko czerwone, pogorszone widzenie, dziwne rozpraszanie się światła - mówi Karolina Podborączyńska-Jodko, lekarz kliniki okulistyki.

- U mnie to jest taki trochę bardziej bilans 50-latki. To jest bardziej profilaktyka. Objawów jako takich nie mam, woda wzroku od dawna, ale wchodzę w taki etap mojego życia, że chciałabym być spokojna, że ten cichy zabójca wzroku, gdzieś tam na mnie nie czyha. - Objawy mnie może nie zaniepokoiły, ale wypada się w tym wieku zacząć kontrolować, bo lepiej wiedzieć wcześniej - mówią pacjenci.

W badaniach we wtorek wzięło udział w sumie kilkadziesiąt osób.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
