Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Przebudowa w Świnoujściu i zmiany dla kierowców

Region Tomasz Domański

Mat. UM Świnoujście
Mat. UM Świnoujście
Przynajmniej do połowy maja obowiązywać będzie inna organizacja ruchu na ulicy Sienkiewicza, od ul. Krzywoustego do ul. Piłsudskiego w Świnoujściu. To w związku z prowadzoną tam przebudową.
Jednocześnie jak informuje Urząd Miasta, dopuszczony będzie ruch pieszy i dojazd do posesji przy ulicy.

Mieszkańcy i kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania drogowego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:29 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6258 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4976 razy)
  3. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 3054 razy)
  4. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2747 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2677 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty