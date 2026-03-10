Przebudowa w Świnoujściu i zmiany dla kierowców

Przynajmniej do połowy maja obowiązywać będzie inna organizacja ruchu na ulicy Sienkiewicza, od ul. Krzywoustego do ul. Piłsudskiego w Świnoujściu. To w związku z prowadzoną tam przebudową.
Jednocześnie jak informuje Urząd Miasta, dopuszczony będzie ruch pieszy i dojazd do posesji przy ulicy.
Mieszkańcy i kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania drogowego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
