Cyberatak. Szpital czasowo zawiesza komercyjną ofertę laboratorium

Możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie czasowo zawieszona. To w związku z cyberatakiem, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę.

Rzecznik lecznicy Tomasz Owsik-Kozłowski mówi, że do czasu powrotu do standardowego trybu pracy w laboratorium centralnym oraz w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywać się będą jedynie badania pacjentów szpitalnych.- Obecnie nad powrotem usług cyfrowych w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie po tym ataku pracuje kilkudziesięciu informatyków i nie są to tylko pracownicy sekcji informatyki szpitala wojewódzkiego, ale są to także częściowo oddelegowani specjaliści z innych organizacji - podkreśla Owsik-Kozłowski.Dyrekcja o ataku poinformowała odpowiednie służby.