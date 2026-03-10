Cyberatak. Szpital czasowo zawiesza komercyjną ofertę laboratorium

Możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie czasowo zawieszona. To w związku z cyberatakiem, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę.
- Obecnie nad powrotem usług cyfrowych w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie po tym ataku pracuje kilkudziesięciu informatyków i nie są to tylko pracownicy sekcji informatyki szpitala wojewódzkiego, ale są to także częściowo oddelegowani specjaliści z innych organizacji - podkreśla Owsik-Kozłowski.
Dyrekcja o ataku poinformowała odpowiednie służby.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski