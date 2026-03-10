Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Cyberatak. Szpital czasowo zawiesza komercyjną ofertę laboratorium

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Możliwość skorzystania z komercyjnej oferty laboratorium w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie czasowo zawieszona. To w związku z cyberatakiem, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę.
Po cyberataku na szpital przy Arkońskiej. "Jak najszybciej przywrócić działanie systemów szpitalnych" [ZDJĘCIA]

Cyberatak. Kłopoty szpitala przy ul. Arkońskiej
Rzecznik lecznicy Tomasz Owsik-Kozłowski mówi, że do czasu powrotu do standardowego trybu pracy w laboratorium centralnym oraz w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbywać się będą jedynie badania pacjentów szpitalnych.

- Obecnie nad powrotem usług cyfrowych w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie po tym ataku pracuje kilkudziesięciu informatyków i nie są to tylko pracownicy sekcji informatyki szpitala wojewódzkiego, ale są to także częściowo oddelegowani specjaliści z innych organizacji - podkreśla Owsik-Kozłowski.

Dyrekcja o ataku poinformowała odpowiednie służby.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
marzec 2026
