Potrafią przeżywać gorsze chwile. O zdrowiu psychicznym w Dzień Mężczyzny

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / Fotorech (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Fotorech (CC0 domena publiczna)
Choć prężą muskuły i wydają się zawsze silni, potrafią przeżywać gorsze dni. Dzień Mężczyzny to idealny moment do tego, by zastanowić się nad stanem psychicznym płci postrzeganej jako "twarda".
Dr n. med. Ryszard Kamiński z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii mówi, że ze stereotypem tym mamy do czynienia szczególnie we współczesnym świecie.

- Ale to nie znaczy, że mężczyzna nie jest wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy, jest bardzo czuły, ale z drugiej strony tą swoją czułość musi niestety przykryć, to dochodzi do momentu, w którym ewentualnie zawał, bądź jakakolwiek inna choroba, bądź tzw. kryzys spowoduje, że on po prostu przestaje chodzić - mówi dr n. med. Kamiński.

Z kolei Piotr Kacperczyk, psycholog i psychoterapeuta dodaje, że konieczna jest zmiana narracji płynąca szczególnie ze strony towarzyszących im kobiet.

- Spotykamy się z wieloma sprzecznymi oczekiwaniami. Jednego dnia mamy być twardymi wojownikami, a potem wracać do domu i być czułymi, troskliwymi. Tutaj to jest coś, z czym sobie teraz współczesny mężczyzna po prostu nie radzi, nie dźwiga takich sprzecznych oczekiwań i różnych presji stawianych przez społeczeństwo - mówi Kacperczyk.

Niejednokrotnie kończy się to pogłębieniem stanów depresyjnych. I o ile kobiety odczuwają w takich sytuacjach smutek i lęk, to u mężczyzn dominuje drażliwość, agresja, pracoholizm lub ucieczka w używki.

Oficjalne statystyki wskazują na to, że więcej kobiet choruje na depresję. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że panowie rzadziej sięgają po pomoc specjalistów.

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym, potrzebujesz natychmiastowego wsparcia lub masz myśli samobójcze, zadzwoń pod bezpłatne, całodobowe numery pomocowe:

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych (wsparcie emocjonalne, poradnia telefoniczna)

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (strona RPD)

112 – W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, zadzwoń na numer alarmowy lub udaj się do najbliższej izby przyjęć szpitala psychiatrycznego

800 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Natalii Chodań w audycji "Tematy i Muzyka".

