Potrafią przeżywać gorsze chwile. O zdrowiu psychicznym w Dzień Mężczyzny

Choć prężą muskuły i wydają się zawsze silni, potrafią przeżywać gorsze dni. Dzień Mężczyzny to idealny moment do tego, by zastanowić się nad stanem psychicznym płci postrzeganej jako "twarda".

Niejednokrotnie kończy się to pogłębieniem stanów depresyjnych. I o ile kobiety odczuwają w takich sytuacjach smutek i lęk, to u mężczyzn dominuje drażliwość, agresja, pracoholizm lub ucieczka w używki.





Oficjalne statystyki wskazują na to, że więcej kobiet choruje na depresję. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że panowie rzadziej sięgają po pomoc specjalistów.



Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym, potrzebujesz natychmiastowego wsparcia lub masz myśli samobójcze, zadzwoń pod bezpłatne, całodobowe numery pomocowe:





116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych (wsparcie emocjonalne, poradnia telefoniczna)





800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym





116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży





800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (strona RPD)





112 – W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, zadzwoń na numer alarmowy lub udaj się do najbliższej izby przyjęć szpitala psychiatrycznego





800 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”





Dr n. med. Ryszard Kamiński z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii mówi, że ze stereotypem tym mamy do czynienia szczególnie we współczesnym świecie.- Ale to nie znaczy, że mężczyzna nie jest wrażliwy. Jest bardzo wrażliwy, jest bardzo czuły, ale z drugiej strony tą swoją czułość musi niestety przykryć, to dochodzi do momentu, w którym ewentualnie zawał, bądź jakakolwiek inna choroba, bądź tzw. kryzys spowoduje, że on po prostu przestaje chodzić - mówi dr n. med. Kamiński.Z kolei Piotr Kacperczyk, psycholog i psychoterapeuta dodaje, że konieczna jest zmiana narracji płynąca szczególnie ze strony towarzyszących im kobiet.- Spotykamy się z wieloma sprzecznymi oczekiwaniami. Jednego dnia mamy być twardymi wojownikami, a potem wracać do domu i być czułymi, troskliwymi. Tutaj to jest coś, z czym sobie teraz współczesny mężczyzna po prostu nie radzi, nie dźwiga takich sprzecznych oczekiwań i różnych presji stawianych przez społeczeństwo - mówi Kacperczyk.