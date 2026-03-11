Śmieci na Budziszyńskiej. "Zaczyna przypominać to dzikie wysypisko" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy szczecińskich Pomorzan skarżą się na porozrzucane śmieci w rejonie wieżowców przy ulicy Budziszyńskiej.

- Tak jest od dłuższego czasu, zaczyna przypominać to dzikie wysypisko – tłumaczą w rozmowie z naszym reporterem. - Jeden segreguje śmieci, a drugi ma to, wie pan gdzie, a jeszcze z działek podrzucają. - Dlaczego są porozrzucane? Bo mieszkają i niechluje, których nic nie obchodzi. Ja tu mieszkam 50 lat. 25 lat się bujam z tą wspólnotą. Taki bajzel, jaki tutaj jest, to bym w życiu na to nie pozwoliła. - Jest taka spychologia. Zgłaszając problem do wspólnoty, wspólnota spycha to na miasto, że mają jakieś tam fundusze od miasta. No i co za tym idzie? Jeżeli jest takie jakieś upomnienie, to myślę, że jest sprzątnięcie, ale to tylko na chwilę.



- Odpowiedzialność za utrzymanie porządku w przypadku śmieci wytworzonych przez mieszkańców spada na zarządców budynków – mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu. - Uregulowanie tych kwestii daje właścicielom prawo do podejmowania decyzji o koniecznych naprawach i utrzymaniu terenu w należytym stanie. Nawet w sytuacjach, gdy wspólnoty nie dysponują terenem do obsługi mieszkańców, wciąż mają obowiązek zapewnić im możliwość składowania odpadów i ich regularny wywóz.



O ile na posprzątanie drobnych śmieci nie trzeba długo czekać, inaczej sprawa ma się z odpadami wielkogabarytowymi. Najbliższy termin ich wywiezienia z blokowisk przy ulicy Budziszyńskiej to 30 marca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski