Pierwsze krokusy zawitały na Jasne Błonia. "Będzie pięknie i kolorowo" [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To znak, że zima zwija manatki. W Szczecinie zaczynają pojawiać się pierwsze krokusy – na razie pojedyncze, ale z każdym dniem przybywa ich coraz więcej.
Największe wrażenie robią na Jasnych Błoniach, gdzie co roku tworzą charakterystyczny, kolorowy dywan, na który czekają mieszkańcy.

- Jest piękna pogoda. Pierwsze kwiatki wychodzą. - O, faktycznie. - No jak widać, pierwszy raz widzę w tym roku. - Byłam tutaj chyba kilka dni temu i ich nie widziałam. - Mam nadzieję, że tutaj na Jasnych Błoniach, jak co roku, będzie pięknie i kolorowo. - To jeszcze trzeba poczekać, aż więcej kwiatków chyba wyjdzie. - Im więcej, tym lepiej. Tu jest akurat taka zasada z krokusami. - Mam nadzieję, że będzie lepiej. Coraz lepiej. - Zdecydowanie czekamy. - Klasyka. Co roku to samo, ale to jest piękne - mówią mieszkańcy.

- Bardzo długo na nie czekamy i to są takie pierwsze zwiastuny, są bardzo urocze, takie wiosenne drobiazgi. To wszystko zależy od pogody. Jeżeli będziemy mieć te 10-15 stopni w ciągu dnia, to ja myślę, że bardzo szybko możemy się już spodziewać tych dywanów. W ciągu dwóch tygodni, pod warunkiem, że oczywiście nie przyjdzie nagle śnieg i mróz - mówi Piotr Salachna z Katedry Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Krokusy ogrodowe zachwycają kolorami i kwitną wczesną wiosną, a niektóre gatunki mają też właściwości lecznicze i przyprawowe. Najsłynniejszy z nich, Crocus sativus, daje szafran – cenną przyprawę pozyskiwaną ze znamion jego kwiatów, znaną już w starożytności.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

