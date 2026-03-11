Część ósmoklasistów na już pomysł na własną przyszłość [ZDJĘCIA]

Liceum, technikum a może szkoła branżowa? Na to pytanie tegoroczni ósmoklasiści odpowiedzi szukali na Targach Edukacyjnych w szczecińskim Domu Kultury Słowianin.

Mogli odwiedzić stoiska 39 szkół i porozmawiać z uczniami i nauczycielami o swojej przyszłości. Jak się okazuje, wielu 15-latków już wie, jaką ścieżkę kariery chce obrać.- Iść na kosmetologię, biologiczno-chemiczny, taki bardziej medyczny profil. - Ja myślałam w jakieś, może medyczne, ale może nie jakieś takie wysokiej klasy, tylko jakąś dietetykę. - Ja też medycznie, psychiatria. - Mało osób na technika idzie, ale więcej do liceum, bo wydają się takie trochę lepsze. - Weterynaria. - W sumie na kryminalistykę bym chciała bardzo pójść. - Ja ogólnie technikum wybieram, ale większość mówi licea. - Technikum, wiadomo, jest dodatkowy rok, to nie każdemu się chce - mówią uczniowie.- Myślę, że coraz częściej pewna praktyczność wyboru się pojawia. Czy chcę szybką ścieżkę, chcę się usamodzielnić, czy chcę rzeczywiście kończyć liceum, ale o jakimś fajnym profilu - mówi Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie.Targi edukacyjne w Domu Kultury Słowianin potrwają do godziny 15.