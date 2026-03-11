W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

To nowoczesny ośrodek szkoleniowy, który ma stać się kluczowym miejscem kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego w Polsce. To też jedyna taka placówka w kraju. W Lubieszynie otwarto Branżowe Centrum Umiejętności.

- Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego będzie kształciło zarówno uczniów, studentów, jak i pracowników. Tych, którzy będą chcieli uzupełnić swoje kwalifikacje, nabyć nowe umiejętności lub przekwalifikować się w innym zawodzie. W centrum znajduje się sala kreślarska i pracownia BHP, trzy sale chemiczne, sala informatyczna oraz sala wielofunkcyjna - mówi Agata Jarymowicz, dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.





- Doświadczenie, które mogę tu zdobyć, jest jakby kartą przetargową w przyszłości dla mnie, dla mojego zawodu. - Znajdujemy się w laboratorium chemicznym. Każda z osób z klasy ma swój eksperyment. My na przykład zajmujemy się eksperymentem zwanym światło drogowe - mówią uczniowie.

Edycja tekstu: Michał Król

Centrum będzie ściśle współpracować z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Mają się w nim także kształcić kadry dla przedsiębiorstw Grupy Azoty.