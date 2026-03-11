Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przebudowa ul. Emilii Plater ruszy w kwietniu. "Będą duże ograniczenia w ruchu"

Region Adam Wosik

Mat. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Mat. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Prawdopodobnie w pierwszej połowie kwietnia rozpocznie się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie.
To ogromna inwestycja związana nie tylko z wymianą asfaltu, ale głównie instalacji podziemnych - informuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta.

- Będą głębokie wykopy, zatem będą duże ograniczenia w ruchu, a już na pewno w parkowaniu. W pewnym momencie będą też wyłączenia pewnego ruchu, poza oczywiście kwestią dostępności dla tych, którzy na tej ulicy funkcjonują, czyli mieszkają albo prowadzą swoją działalność gospodarczą - mówi Przepiera.

Przebudowa ulicy Emilii Plater odbywać się będzie etapami - dodaje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Pierwszy z nich obejmie odcinek od ulicy Firlika do Miedzianej.

- Pierwszy etap związany będzie z pracami, które potrwają około 4-5 miesięcy. Tutaj założenie jest takie, że on też będzie podzielony na takie trzy podetapy. Natomiast najważniejsza kwestia jest taka, że tam zachowany zostanie ruch. Ten ruch będzie puszczony "połówkowo" - mówi Zieliński.

W trakcie każdego etapu prac przez ulicę kursować będzie komunikacja miejska, czyli autobusy linii numer 53 i 67. Inwestycja ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.

Edycja tekstu: Michał Król



marzec 2026
