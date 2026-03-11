Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kolejny zwiastun wiosny. Bocian Stefan wrócił do gniazda w Mierzynie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Bocian Stefan po zimowej migracji wylądował w swoim gnieździe w podszczecińskim Mierzynie. Mieszkańcy zauważyli ptaka we wtorkowe popołudnie.
Bociany wracają do swoich siedlisk głównie z Afryki. Pojawiły się także m.in. w okolicach Morynia.

- Wczoraj około godziny 14 przyleciał bocian Stefan - tak dzieci nasze go nazwały i czekamy teraz na żonę Biankę. Klekotanie bociana dzieciaki usłyszały i niesamowite przeżycie. - Nie, nie widziałem. - Ostatnio widziałam w ogrodzie u kogoś, ale okazało się, że nie jest prawdziwy. - Ważne jest też, czy się pierwszego bociana zobaczy w locie, czy na gnieździe. To też zwiastuje albo podróże, albo siedzenie na miejscu - mówią mieszkańcy Mierzyna.

- Bociany bardziej są związane z gniazdem niż z partnerem. Zazwyczaj pierwsze są samce, potem przylatują samiczki. Są takie obserwacje, że samiec ją wita z pełnym rytuałem. Ten klekot, to wyginanie głowy, a za dwa dni wraca prawowita małżonka i on ją też tak samo wita - mówi prof. Dariusz Wysocki, ornitolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Według spisu powszechnego bociana białego, który przeprowadzono w 2024 roku, w Zachodniopomorskiem jest ponad 2400 bocianich par.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.

