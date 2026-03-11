Wyspa Uznam poza sezonem. Specjalny folder podsunie atrakcje

Co robić na wyspie Uznam, gdy pogoda nie dopisuje? Będzie można to sprawdzić w specjalnym dwujęzycznym kieszonkowym folderze, który zostanie opracowany i wydany na zlecenie władz Świnoujścia.
Turyści dowiedzą się, jak aktywnie spędzać czas w uzdrowisku poza sezonem, co zjeść i które zabytki są warte uwagi. Dla polskich i niemieckich turystów przygotowana zostanie również składana mapa. Będzie zawierać szlaki rowerowe całego Uznamu oraz wysp Karsibór i Wolin z zaznaczeniem głównych atrakcji turystycznych. Inicjatywa ma promować transgraniczną turystykę w regionie i wydłużyć sezon nad Bałtykiem.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
