Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Połączone komisje gospodarki komunalnej oraz sportu złożyły wniosek do prezydenta miasta o rozwiązanie obowiązującej umowy ze stowarzyszeniem Aeroklub Szczeciński.
Jednym z argumentów było przypuszczenie radnych, że może w jego działalności "dochodzić do rażących nadużyć". Zwrócił na to uwagę były już przewodniczący Komisji Rewizyjnej szczecińskiego Aeroklubu Piotr Sibilski.

- Przez cztery lata w sposób pisemny, mailowy i nieformalny na spotkaniach zarządu prosiłem o dostęp do dokumentów finansowych, bardzo prosty. Rachunki bankowe aeroklubu, wszystkie, które istnieją, faktury. W zasadzie "nie mam pańskiego płaszcza", kolokwialnie mówiąc, nigdy tego dostępu nie uzyskałem - powiedział Sibilski.

- Konflikt na szczecińskim lotnisku Dąbie zaszedł już za daleko i nasza interwencja w tej sprawie jest wręcz niezbędna - uważa radny z klubu KO Andrzej Radziwinowicz. - Z tego wszystkiego wyłania się bardzo smutny obraz, bo my jako gmina Miasto Szczecin utraciliśmy kontrolę nad terenem, który należy do nas, który jak pewne wydarzenia ostatnio pokazały, że jest terenem dla Szczecinian ważnym.

Decyzja szczecińskich radnych, dotycząca rozwiązania obowiązującej umowy z Aeroklubem Szczecińskim, zapadła jednogłośnie. Ostateczną decyzję podejmie prezydent miasta.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jednym z argumentów było przypuszczenie radnych, że może w jego działalności "dochodzić do rażących nadużyć". Zwrócił na to uwagę były już przewodniczący Komisji Rewizyjnej szczecińskiego Aeroklubu Piotr Sibilski.
- Konflikt na szczecińskim lotnisku Dąbie zaszedł już za daleko i nasza interwencja w tej sprawie jest wręcz niezbędna - uważa radny z klubu KO Andrzej Radziwinowicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:31

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6305 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 5029 razy)
  3. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3385 razy)
  4. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3124 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2890 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty