Przełom w sprawie konfliktu na szczecińskim lotnisku Dąbie

Połączone komisje gospodarki komunalnej oraz sportu złożyły wniosek do prezydenta miasta o rozwiązanie obowiązującej umowy ze stowarzyszeniem Aeroklub Szczeciński.

Jednym z argumentów było przypuszczenie radnych, że może w jego działalności "dochodzić do rażących nadużyć". Zwrócił na to uwagę były już przewodniczący Komisji Rewizyjnej szczecińskiego Aeroklubu Piotr Sibilski.



- Przez cztery lata w sposób pisemny, mailowy i nieformalny na spotkaniach zarządu prosiłem o dostęp do dokumentów finansowych, bardzo prosty. Rachunki bankowe aeroklubu, wszystkie, które istnieją, faktury. W zasadzie "nie mam pańskiego płaszcza", kolokwialnie mówiąc, nigdy tego dostępu nie uzyskałem - powiedział Sibilski.



- Konflikt na szczecińskim lotnisku Dąbie zaszedł już za daleko i nasza interwencja w tej sprawie jest wręcz niezbędna - uważa radny z klubu KO Andrzej Radziwinowicz. - Z tego wszystkiego wyłania się bardzo smutny obraz, bo my jako gmina Miasto Szczecin utraciliśmy kontrolę nad terenem, który należy do nas, który jak pewne wydarzenia ostatnio pokazały, że jest terenem dla Szczecinian ważnym.



Decyzja szczecińskich radnych, dotycząca rozwiązania obowiązującej umowy z Aeroklubem Szczecińskim, zapadła jednogłośnie. Ostateczną decyzję podejmie prezydent miasta.



