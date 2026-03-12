Będzie remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej

Najbliższe wakacje będą problematyczne dla pasażerów tramwajów jadących do i ze szczecińskiego Prawobrzeża. Na ten okres Tramwaje Szczecińskie planują remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Rzecznik szczecińskiego przewoźnika tramwajowego Wojciech Jachim informuje, że przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach- Jesteśmy aktualnie w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej do projektu czasowej organizacji ruchu oraz przygotowywania wniosku na przeprowadzenie postępowania przetargowego, więc to wszystko się wyjaśni, jak już ta dokumentacja będzie gotowa - mówi Jachim.Rzecznik tłumaczy, że na remont muszą poczekać tory na ulicy Wyszyńskiego. Mimo wstępnych założeń nie udało się zabezpieczyć w tegorocznym budżecie miasta odpowiednich środków na wykonanie dokumentacji projektowej.- To jest oczywiście zadanie, które jest wysoko, jeśli chodzi o listę priorytetów, ale też musimy brać pod uwagę możliwości finansowe miasta. To miał być ten pierwszy etap modernizacji terenów węgierskich - dodaje Jachim.Torowiska węgierskie to takie, które osadzone są w gotowych betonowych płytach. Pozwala to skrócić czas montażu takich torów. Program ich wymiany na nowe obejmuje również ulicę Mickiewicza oraz aleje: Bohaterów Warszawy i Wyzwolenia.