Policja przejęła ponad kilogram różnych narkotyków [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
Ponad kilogram narkotyków przejęli policjanci ze Złocieńca.
W wyniku prowadzonych działań kryminalni ustalili, że 28-letni mieszkaniec powiatu mógł przechowywać w swoim mieszkaniu środki odurzające i substancje psychotropowe. Podczas przeszukania, w piwnicy, znaleźli narkotyki.

Wśród zabezpieczonych substancji znajdowało się ponad kilogram marihuany, blisko 40 gramów amfetaminy, ponad 80 gramów mefedronu oraz metamfetamina.

28-latek został zatrzymany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

