Policja przejęła ponad kilogram różnych narkotyków [ZDJĘCIA]

Ponad kilogram narkotyków przejęli policjanci ze Złocieńca.

Edycja tekstu: Michał Król

W wyniku prowadzonych działań kryminalni ustalili, że 28-letni mieszkaniec powiatu mógł przechowywać w swoim mieszkaniu środki odurzające i substancje psychotropowe. Podczas przeszukania, w piwnicy, znaleźli narkotyki.Wśród zabezpieczonych substancji znajdowało się ponad kilogram marihuany, blisko 40 gramów amfetaminy, ponad 80 gramów mefedronu oraz metamfetamina.28-latek został zatrzymany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.