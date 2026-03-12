Policja przejęła ponad kilogram różnych narkotyków [ZDJĘCIA]

Ponad kilogram narkotyków przejęli policjanci ze Złocieńca.
W wyniku prowadzonych działań kryminalni ustalili, że 28-letni mieszkaniec powiatu mógł przechowywać w swoim mieszkaniu środki odurzające i substancje psychotropowe. Podczas przeszukania, w piwnicy, znaleźli narkotyki.
Wśród zabezpieczonych substancji znajdowało się ponad kilogram marihuany, blisko 40 gramów amfetaminy, ponad 80 gramów mefedronu oraz metamfetamina.
28-latek został zatrzymany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Michał Król