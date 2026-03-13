Szczecińska młodzież stawia na ekologię [ZDJĘCIA]

Chcą pokazać, że ekologia im niestraszna. Uczniowie ze Szczecina w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” realizują projekt, który ma wesprzeć środowisko.

- Teraz wrzucam wosk sojowy właśnie do roztopienia na kąpieli wodnej. Robimy świece sojowe, ze względu na to, że to jest bardziej zdrowa, ekologiczna wersja świec, a o to tutaj właśnie chodzi. Mamy też różne elementy dekoracyjne. Wypuścimy trochę wodze fantazji - mówi Weronika Zielińska, właścicielka Vibe Corner.





- Jest to wydarzenie zorganizowane w ramach olimpiady "Zwolnieni z teorii". Nasz projekt zajmuje się promowaniem ekologicznego trybu życia - mówi Jeremiasz Papke, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.





- Wydaje mi się, że my, jako nowe pokolenie, tak naprawdę wchodzące dopiero co w dorosłość, myślę, że temat ekologii jest niezwykle ważny, ponieważ nasza planeta jest dla nas i żeby żyć jak najdłużej, bo życie jest tylko jedno - mówi Paula Morawska, uczennica IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.



Edycja tekstu: Michał Król

Za swoje działania zbierają punkty, jednak - jak przekonują - to nie one są najważniejsze.Pierwsza edycja "Zwolnionych z teorii" odbyła się w 2014 roku. Wówczas blisko 1500 uczniów ukończyło ponad 300 projektów społecznych.