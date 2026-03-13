To oszustwa numer jeden wśród przestępstw w sieci

Oszustwa finansowe stają się "numerem jeden" wśród przestępstw w sieci. Potwierdzają to raporty Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego czy NASK.

Jak mówi podinspektor Jarosław Dyrdał - ekspert ds. walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, problem ten nasila się z każdym rokiem. - Coraz więcej można zauważyć działalności sprawców w internecie. Ukrywanie się jest to jednak wygodne, kamuflowanie swoich adresów IP, zakładanie domen i stron w ogóle w jakiś dziwnych krajach, do których nie mamy dostępu i niektóre gdzieś tam nam nie będą udzielać informacji - mówi Dyrdał.



- Nieprawidłowości wykrywane są także w innych obszarach. Należy do nich np. branża rozliczania energii elektrycznej i gazu - mówi Małgorzata Górecka-Wszytko z Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie. - Rocznie wpływa do nas około 300 skarg w formach pisemnych, natomiast to są również interwencje telefoniczne, to są również prośby o informacje, a również czasami także wizyty osobiste z prośbą o pomoc.



W Światowy Dzień Konsumenta w szczecińskim magistracie odbyła się konferencja poświęcona roli instytucji publicznych w ochronie praw konsumentów oraz wskazanie najważniejszych wyzwań stojących przed ich ochroną. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, środowisk naukowych, służb oraz praktyków zajmujących się pomocą dla osób pokrzywdzonych.



