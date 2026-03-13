To oszustwa numer jeden wśród przestępstw w sieci

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Oszustwa finansowe stają się "numerem jeden" wśród przestępstw w sieci. Potwierdzają to raporty Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego czy NASK.
Jak mówi podinspektor Jarosław Dyrdał - ekspert ds. walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, problem ten nasila się z każdym rokiem. - Coraz więcej można zauważyć działalności sprawców w internecie. Ukrywanie się jest to jednak wygodne, kamuflowanie swoich adresów IP, zakładanie domen i stron w ogóle w jakiś dziwnych krajach, do których nie mamy dostępu i niektóre gdzieś tam nam nie będą udzielać informacji - mówi Dyrdał.

- Nieprawidłowości wykrywane są także w innych obszarach. Należy do nich np. branża rozliczania energii elektrycznej i gazu - mówi Małgorzata Górecka-Wszytko z Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie. - Rocznie wpływa do nas około 300 skarg w formach pisemnych, natomiast to są również interwencje telefoniczne, to są również prośby o informacje, a również czasami także wizyty osobiste z prośbą o pomoc.

W Światowy Dzień Konsumenta w szczecińskim magistracie odbyła się konferencja poświęcona roli instytucji publicznych w ochronie praw konsumentów oraz wskazanie najważniejszych wyzwań stojących przed ich ochroną. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, środowisk naukowych, służb oraz praktyków zajmujących się pomocą dla osób pokrzywdzonych.

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3698 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3237 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3112 razy)
  4. Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
    (od 08 marca oglądane 2446 razy)
  5. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2103 razy)

