Kołobrzeg wprowadza nowe oznakowanie

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Czyja to droga? Odpowiedzi na to pytanie chcą udzielić kołobrzescy urzędnicy. Na terenie miasta pojawia się nowe oznakowanie ulic.
Miasto wymienia tablice wskazujące nazwy ulic. Chodzi nie tylko o zamianę zniszczonych czy zużytych elementów. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu wskazuje, że obecnie nie bez przyczyny trwają prace na drogach leżących w granicach miasta, ale mających innych zarządców.

- Mamy nie tylko drogi miejskie, ale mamy również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Mieszkańcy nie zawsze wiedzą, która droga do kogo należy, do kogo należy zgłosić problem. Chociażby z dziurą w jezdni, nieodgarniętym śniegiem, czy z jakimiś innymi trudnościami, które na tej drodze występują.

Właśnie dlatego na nowym oznakowaniu pojawiają się informacje dotyczące właściciela drogi. Na początek zmiany objęły dzielnicę uzdrowiskową. Obecnie wymienionych zostało niespełna 50 procent wszystkich tablic. Prace mają być prowadzone sukcesywnie w kolejnych miesiącach.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3698 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3237 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3112 razy)
  4. Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
    (od 08 marca oglądane 2446 razy)
  5. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2103 razy)

radioszczecin.tv

Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty