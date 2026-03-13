Kołobrzeg wprowadza nowe oznakowanie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Czyja to droga? Odpowiedzi na to pytanie chcą udzielić kołobrzescy urzędnicy. Na terenie miasta pojawia się nowe oznakowanie ulic.

Miasto wymienia tablice wskazujące nazwy ulic. Chodzi nie tylko o zamianę zniszczonych czy zużytych elementów. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu wskazuje, że obecnie nie bez przyczyny trwają prace na drogach leżących w granicach miasta, ale mających innych zarządców.



- Mamy nie tylko drogi miejskie, ale mamy również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Mieszkańcy nie zawsze wiedzą, która droga do kogo należy, do kogo należy zgłosić problem. Chociażby z dziurą w jezdni, nieodgarniętym śniegiem, czy z jakimiś innymi trudnościami, które na tej drodze występują.



Właśnie dlatego na nowym oznakowaniu pojawiają się informacje dotyczące właściciela drogi. Na początek zmiany objęły dzielnicę uzdrowiskową. Obecnie wymienionych zostało niespełna 50 procent wszystkich tablic. Prace mają być prowadzone sukcesywnie w kolejnych miesiącach.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski