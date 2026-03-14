Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Lodowiska podsumowują sezon

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińskie lodowiska sezonowe wychodzą na plus - wynika z podsumowania ubiegłego sezonu obiektów przy Fabryce Wody i Enea Arenie sporządzonego przez wiceprezydenta Marcina Biskupskiego.
Dobre wyniki szczecińskich lodowisk. Czy powstanie obiekt całoroczny?

Z obu lodowisk skorzystało 50 tysięcy mieszkańców. "To dobra informacja w kierunku stworzenia lodowiska całorocznego" - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.

- W Szczecinie nie ma takiego miejsca, a w innych polskich miastach te miejsca funkcjonują, one też przynoszą zyski, więc tutaj raczej bym się nie ograniczał do sezonu. To jest coś, co by mogło być też pewną atrakcją turystyczną nawet dla mieszkańców okolicznych miejscowości - powiedział.

Zdaniem Przemysława Słowika, radnego Koalicji Obywatelskiej, sezonowość tych obiektów mocno wpływa na ich popularność.

- Myślę, że Fabryka Wody, lodowisko na Enea Arenie i obiekty prywatne wypełniają tę potrzebę sezonowości. Też mam wątpliwość co do tego, że kiedy wychodzi słońce, kiedy mieszkańcy mają już dość zimy, zaczną raczej korzystać ze sportów w otwartym terenie, czy sportów letnich - dodał radny Słowik.

Fabryka Wody zanotowała też dodatni wynik finansowy. Lodowisko przy Szafera podlicza jeszcze koszta funkcjonowania.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty