Lodowiska podsumowują sezon

Szczecińskie lodowiska sezonowe wychodzą na plus - wynika z podsumowania ubiegłego sezonu obiektów przy Fabryce Wody i Enea Arenie sporządzonego przez wiceprezydenta Marcina Biskupskiego.

Z obu lodowisk skorzystało 50 tysięcy mieszkańców. "To dobra informacja w kierunku stworzenia lodowiska całorocznego" - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.- W Szczecinie nie ma takiego miejsca, a w innych polskich miastach te miejsca funkcjonują, one też przynoszą zyski, więc tutaj raczej bym się nie ograniczał do sezonu. To jest coś, co by mogło być też pewną atrakcją turystyczną nawet dla mieszkańców okolicznych miejscowości - powiedział.Zdaniem Przemysława Słowika, radnego Koalicji Obywatelskiej, sezonowość tych obiektów mocno wpływa na ich popularność.- Myślę, że Fabryka Wody, lodowisko na Enea Arenie i obiekty prywatne wypełniają tę potrzebę sezonowości. Też mam wątpliwość co do tego, że kiedy wychodzi słońce, kiedy mieszkańcy mają już dość zimy, zaczną raczej korzystać ze sportów w otwartym terenie, czy sportów letnich - dodał radny Słowik.Fabryka Wody zanotowała też dodatni wynik finansowy. Lodowisko przy Szafera podlicza jeszcze koszta funkcjonowania.