Młodzi o sytuacji międzynarodowej rozmawiali z wiceministrem [ZDJĘCIA]

Młodzi chcą wiedzieć, z czym mierzy się Polska na arenie międzynarodowej. W ramach wydarzenia Symulator Parlamentu, 200 młodych Szczecinian wzięło udział w dyskusji z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.

W auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poruszone zostały tematy wojny na Ukrainie czy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi.



- Jestem osobą, która w przeszłości chce się angażować w polityce. Myślę, że taka rozmowa może lepiej mnie przygotować, może dać mi więcej możliwości i inny tok rozumowania w sprawie polityki. - W dzisiejszych czasach, gdzie jest zagrożenie wojnami i innymi wydarzeniami, sprawy międzynarodowe, dobre relacje z innymi krajami są dla nas bardzo ważne. - Żeby się dowiedzieć nowych rzeczy, poszerzyć jakieś spektrum, doświadczenia. - Jest to świetny start, jeśli ktoś chce działać czy w Sejmiku, czy w Młodzieżowej Radzie Miasta - mówią młodzi.



- Chyba od przełomu lat 80. i 90. sytuacja międzynarodowa nie była tak napięta, jak w tej chwili i tak groźna dla Polski. Edukowanie, tłumaczenie i rozmowa z młodymi ludźmi o tym, jak w tym niebezpiecznym świecie znaleźć bezpieczne miejsce dla Polski jest jednym z kluczowych zadań MSZ-u - mówi Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych.



W piątek rano młodzi spotkają się z ministrem energii Miłoszem Motyką.



