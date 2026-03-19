Młodzi o sytuacji międzynarodowej rozmawiali z wiceministrem [ZDJĘCIA]

Julia Nowicka

Marcin Bosacki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Marcin Bosacki. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Młodzi chcą wiedzieć, z czym mierzy się Polska na arenie międzynarodowej. W ramach wydarzenia Symulator Parlamentu, 200 młodych Szczecinian wzięło udział w dyskusji z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
W auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poruszone zostały tematy wojny na Ukrainie czy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

- Jestem osobą, która w przeszłości chce się angażować w polityce. Myślę, że taka rozmowa może lepiej mnie przygotować, może dać mi więcej możliwości i inny tok rozumowania w sprawie polityki. - W dzisiejszych czasach, gdzie jest zagrożenie wojnami i innymi wydarzeniami, sprawy międzynarodowe, dobre relacje z innymi krajami są dla nas bardzo ważne. - Żeby się dowiedzieć nowych rzeczy, poszerzyć jakieś spektrum, doświadczenia. - Jest to świetny start, jeśli ktoś chce działać czy w Sejmiku, czy w Młodzieżowej Radzie Miasta - mówią młodzi.

- Chyba od przełomu lat 80. i 90. sytuacja międzynarodowa nie była tak napięta, jak w tej chwili i tak groźna dla Polski. Edukowanie, tłumaczenie i rozmowa z młodymi ludźmi o tym, jak w tym niebezpiecznym świecie znaleźć bezpieczne miejsce dla Polski jest jednym z kluczowych zadań MSZ-u - mówi Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych.

W piątek rano młodzi spotkają się z ministrem energii Miłoszem Motyką.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
