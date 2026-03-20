Pożegnanie legendy. "Marian Kielec był najwspanialszym zawodnikiem w historii Pogoni" [ZDJĘCIA]

Szczecinianie tłumnie pożegnali Mariana Kielca, legendarnego napastnika Pogoni. "Legenda, ambasador, autorytet, ikona" - te słowa padały wielokrotnie podczas uroczystości.
Piłkarze wspominają Mariana Kielca

Był wielkim ambasadorem Pogoni, zostanie nim na zawsze - mówili kibice.

- Dla mnie Marian Kielec jest najwspanialszym w historii Pogoni zawodnikiem. Pamiętam go od pierwszego momentu, kiedy strzelał bramki na Pogoni. Ja miałem wtedy 12 lat. - Legenda. - Dla mnie to jest najwybitniejsza osoba w Pogoni, gdyż dzisiaj już nie ma takich ludzi, którzy całą karierę spędzą w klubie. - Był oddany miastu, Pogoni. - Marian był przede wszystkim cudownym człowiekiem, znakomitym piłkarzem, sportowcem. - Jeszcze nie tak dawno, bo dwa miesiące temu, siedzieliśmy obok siebie na stadionie. - Uwielbiałem Mariana. Miał dar przekonywania wielu młodych chłopców, żeby wzięli się za piłkę. - Bardzo wartościową postacią, która była po prostu prawdziwą legendą z krwi i kości. Bardzo oddaną osobą dla klubu. Może być przykładem dla następnych pokoleń - mówili kibice.

Marian Kielec w barwach Pogoni rozegrał ponad 300 oficjalnych spotkań i zdobył 113 bramek w I i II lidze, co do dziś pozostaje rekordem.

Wystąpił w reprezentacji Polski, w 1963 roku został królem strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej. Odszedł 13 marca w wieku 84 lat.

