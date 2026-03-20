Młodzież z regionu przepytywała szefa resortu energii

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Minister energii w ogniu pytań od zachodniopomorskiej młodzieży. Miłosz Motyka spotkał się z uczniami i studentami w ramach "Symulatora Parlamentu".
Przyczyny wzrostu cen na stacjach paliw

Przyczyny wzrostu cen na stacjach paliw

Były pytania nie tylko o przyszłość kraju i politykę energetyczną, ale też o to, jak układa się nam współpraca z prezydentem - mówił minister Motyka.

- Myślę, że te pytania sprawiają nam największą trudność, bo trudno na nie znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Chcielibyśmy, żeby była ta współpraca jak najlepsza, a jest różnie. By to odpowiednio wytłumaczyć, to też potrzeba czasu i zręczności, ale mam nadzieję, że młodzież to rozumie - mówi minister energii.

Uczestnicy spotkania byli zaciekawieni i zadowoleni z możliwości spotkania się twarzą w twarz z szefem resortu energii.

- Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja dla osób, które właśnie są tym zainteresowane, wiążą z tym jakąś przyszłość. I można tutaj po prostu przyjść, sprawdzić się. - Przyjechałem tutaj z Darłowa, ze szkoły morskiej, z liceum. Zobaczyć nowe doświadczenia, poznać nowych ludzi, zobaczyć jak może wyglądać moja przyszłość - mówią uczestnicy.

Przez trzy dni w projekcie "Symulator Parlamentu" wzięło udział prawie 150 uczniów z 26 szkół z Zachodniopomorskiego. Młodzi ludzie pracowali nad własnymi projektami ustaw, ale też mieli okazję spotkać się z różnymi politykami.

Były pytania nie tylko o przyszłość kraju i politykę energetyczną, ale też o to, jak układa się nam współpraca z prezydentem - mówił minister Motyka.
Uczestnicy spotkania byli zaciekawieni i zadowoleni z możliwości spotkania się twarzą w twarz z szefem resortu energii.

