  Reklama  
Naukowcy z PUM wracają na Ukrainę. Poszukiwania kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej

Prof. Andrzej Ossowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Teren badań jest łatwiejszy niż podczas prac w Puźnikach, ale nadal będą obostrzenia związane z wojną na Ukrainie. Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w weekend wyruszają do miejscowości Ugły - będą tam poszukiwać szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej.
Są relacje świadków, wytypowano prawdopodobne miejsce pochówku, ale zespół jest ostrożny, bo tego typu poszukiwania mogą bardzo zaskoczyć - opowiada kierownik badań prof. Andrzej Ossowski.

- Dlatego też zespół, który jedzie to jest zespół kilkunastoosobowy. Zabieramy ze sobą cały sprzęt, który może nam pomóc w odnalezieniu mogiły i w przeciągu tygodnia powinniśmy ten proces zakończyć - powiedział.

Jeśli badacze odnajdą mogiłę zamordowanych w 1943 roku przez UPA Polaków, będą występować o zgodę na ekshumację szczątków.

Ministerstwo Kultury Ukrainy w ubiegłym roku wydało zgodę na prace przedsiębiorstwu komunalnemu Lwowskiej Rady Obwodowej "Dola". Badania będą prowadzone we współpracy z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej i z polskim IPN-em. Swój udział będą też miały rodziny ofiar.

Poszukiwania będą finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naukowcy z PUM odnaleźli, a wiosną ubiegłego roku ekshumowali szczątki ponad 40 ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na zachodzie Ukrainy.

Pogrzeb zamordowanych odbył się na początku września ub.r.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
  Reklama  
