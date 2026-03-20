Naukowcy z PUM wracają na Ukrainę. Poszukiwania kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej

Prof. Andrzej Ossowski.

Teren badań jest łatwiejszy niż podczas prac w Puźnikach, ale nadal będą obostrzenia związane z wojną na Ukrainie. Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w weekend wyruszają do miejscowości Ugły - będą tam poszukiwać szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej.

Są relacje świadków, wytypowano prawdopodobne miejsce pochówku, ale zespół jest ostrożny, bo tego typu poszukiwania mogą bardzo zaskoczyć - opowiada kierownik badań prof. Andrzej Ossowski.



- Dlatego też zespół, który jedzie to jest zespół kilkunastoosobowy. Zabieramy ze sobą cały sprzęt, który może nam pomóc w odnalezieniu mogiły i w przeciągu tygodnia powinniśmy ten proces zakończyć - powiedział.



Jeśli badacze odnajdą mogiłę zamordowanych w 1943 roku przez UPA Polaków, będą występować o zgodę na ekshumację szczątków.



Ministerstwo Kultury Ukrainy w ubiegłym roku wydało zgodę na prace przedsiębiorstwu komunalnemu Lwowskiej Rady Obwodowej "Dola". Badania będą prowadzone we współpracy z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej i z polskim IPN-em. Swój udział będą też miały rodziny ofiar.



Poszukiwania będą finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Naukowcy z PUM odnaleźli, a wiosną ubiegłego roku ekshumowali szczątki ponad 40 ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na zachodzie Ukrainy.



Pogrzeb zamordowanych odbył się na początku września ub.r.



