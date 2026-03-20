  Reklama  
Dzień wagarowicza po szczecińsku

Region Weronika Łyczywek

Fot. pixabay.com / manseok_Kim
Dzień wagarowicza przypada w tym roku w sobotę, ale to zupełnie nie przeszkadza szczecińskim uczniom w świętowaniu.
Wyszli do kina, do galerii handlowych, czasem do parków. Byle dalej od szkoły. Tradycji musi stać się zadość.

- Były plany, ale nikt się nie odważył... - Siostra planowała uciec ze szkoły, ale raczej się to nie udało... - mówili uczniowie.
- Widzę, że stoicie przed szkołą. Czy wy na wagarach? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Nie, my idziemy do kina.
- Było parę pomysłów, aby się "pozwijać" z lekcji, ale dużo osób też chciało zostać. My na razie zostajemy. Ewentualnie może potem jakieś zmiany będą - odpowiadali.

W niektórych szkołach zamiast tradycyjnych lekcji organizowane są wyjścia z wychowawcami. A Dzień wagarowicza potrafi trwać cały tydzień - mówi dyrektorka szczecińskiej Szkoły Podstawowej nr 46 Magdalena Zawacka-Walczak.

- Wychowawcy razem z uczniami planują, wybierają, gdzie chcą pójść i spędzić ten dzień. W tym tygodniu były klasy w Teatrze Pleciuga, były w Słowianinie na spektaklu, byli w kinie - wyliczała dyr. Zawacka-Walczak.

Dzień wagarowicza nadal łączony jest z ludowym zwyczajem topienia lub palenia kukły Marzanny czyli symbolu zimy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 6346 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 16 marca oglądane 3751 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od wczoraj oglądane 2177 razy)
  4. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2159 razy)
  5. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od przedwczoraj oglądane 2120 razy)
  Reklama  
Sklep, w który wjechał tramwaj, znów otwarty. "Ogromne straty" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metro w Szczecinie!

