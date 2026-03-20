Niemcy chwalą Świnoujście: "polskie Miami"

"Polskie Miami" - takim mianem niemieckie media okrzyknęły Świnoujście. Na jednym z niemieckich portali internetowych pojawił się artykuł chwalący polski kurort. Zachodni sąsiedzi zachwycają się urokami plaży i atrakcyjnością miasta.

- Mieszkamy w Niemczech. Przyjechaliśmy z Hamburga. Jak idzie, to robimy nawet trzy razy w roku urlop w Świnoujściu. - Jest jak Miami, tak. Dokładnie. - Ja bym powiedziała: jak Dubaj. - Dziś pogoda nie sprzyja, ale ostatnie dni były ładne i jest bardzo, bardzo przyjemne. - Właśnie podziwiam, że nawet budynki są bardzo ładne... - mówili turyści.





- Co zachwyca najbardziej? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.





- Szerokość plaży, bo my lubimy spacerować dużo i to jest dla nas pieskiem wiadomo, że jest bardzo super. I czystość. Piasek "robi robotę".





