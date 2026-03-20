Piłkarze wspominają Mariana Kielca

Mariana Kielca, legendarnego napastnika Pogoni uroczyście żegnali najbliżsi, przyjaciele, kibice i piłkarze.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Maciej Stolarczyk, były piłkarz Pogoni i reprezentant Polski powiedział, że Marian Kielec był ambasadorem i ikoną Pogoni, a swoją grą wyróżniał się wśród polskich piłkarzy.- Opieramy się na relacjach, a one są niesamowite. Była to osoba, która porywała tłumy przez bramki, która strzelała, wznosiła na wyżyny emocje wszystkich kibiców. To na pewno niesamowite przeżycie związane z tym, jak dużo Marian Kielec potrafił i jak dużo zrobił dla Pogoni Szczecin - podkreślił.Marek Walburg były obrońca Pogoni podkreślił, że Marian Kielec był przykładem dla młodszego pokolenia.- Ikona, legenda Pogoni Szczecin, rozegrał ponad 300 spotkań w Ekstraklasie, zdobył ponad 100 bramek. Bardzo pozytywna osoba, zawsze uśmiechnięty, służący radą młodym zawodnikom... Wspomnienia zostają naprawdę pozytywne i zawsze będzie w naszym sercu - zapewnił Walburg.Marian Kielec rozegrał ponad 300 oficjalnych meczów w Pogoni Szczecin. Zdobył 113 goli i pod tym względem jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu.