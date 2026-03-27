Reklama serialu nie spodobała się mieszkańcom i radnym Świnoujścia

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Świnoujście „miastem zbrodni”? Kurort na celowniku marketingowców. Kampania serialu „Klangor” nie spodobała się mieszkańcom i radnym kurortu.

Canal+ promuje produkcję hasłami sugerującymi, że miasto jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce, a część internautów wierzy - przyznaje Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydent Świnoujścia. - Mieszkańcy zaczęli pytać o to wszystko. To jest skrajna nieprawda i jest bardzo krzywdząca dla Świnoujścia i nie jest tu niebezpiecznie i nie ma tu przestępczości.



- Mieszkańcy i lokalni politycy są zgodni – to czarny pijar - mówi Elżbieta Jabłońska, przewodnicząca Klubu Radnych KO. - Koszmar mieszkańców Świnoujścia trwa. Liczne włamania, morderstwa i zaginięcia to bilans ostatnich tygodni. A jakieś sprostowanie ze strony kanału?



Sprawa jest w toku. Rajcy w najbliższym czasie zamierzają interweniować.



