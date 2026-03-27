Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Reklama serialu nie spodobała się mieszkańcom i radnym Świnoujścia

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście „miastem zbrodni”? Kurort na celowniku marketingowców. Kampania serialu „Klangor” nie spodobała się mieszkańcom i radnym kurortu.
Canal+ promuje produkcję hasłami sugerującymi, że miasto jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w Polsce, a część internautów wierzy - przyznaje Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydent Świnoujścia. - Mieszkańcy zaczęli pytać o to wszystko. To jest skrajna nieprawda i jest bardzo krzywdząca dla Świnoujścia i nie jest tu niebezpiecznie i nie ma tu przestępczości.

- Mieszkańcy i lokalni politycy są zgodni – to czarny pijar - mówi Elżbieta Jabłońska, przewodnicząca Klubu Radnych KO. - Koszmar mieszkańców Świnoujścia trwa. Liczne włamania, morderstwa i zaginięcia to bilans ostatnich tygodni. A jakieś sprostowanie ze strony kanału?

Sprawa jest w toku. Rajcy w najbliższym czasie zamierzają interweniować.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Za każdą zmianą idzie lęk" - debata o AI w S-1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sztuczna inteligencja – rewolucja czy ewolucja? - 26.03.2026
Marek Osajda
Pingwin, cyfry i zajączki - studenci ZUT po raz kolejny pomalowali jaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Bulsa
Studenci US zaprezentowali sztukę od innej strony [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty