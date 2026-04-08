Kołobrzeg chce być znowu "miastem róż"

Kołobrzeg stawia na róże. W centrum miasta pojawiają się nowe rabaty kwiatowe.

Edycja tekstu: Michał Król

Kołobrzeg niegdyś nazywany był "Miastem róż" - wspominają to starsi mieszkańcy.- Piękne, ale to już dawno temu. Nad samym morzem, tam gdzie uzdrowiska były piękne aleje róż. Teraz tam nie ma, w zasadzie tylko w centrum. - Pamiętamy, cała tutaj aleja Jana Pawła była wysadzona różami - mówią mieszkańcy.Nowe nasadzenia wykonywane w centrum miasta nawiązują do tych tradycji. Rzecznik kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński mówi, że rabaty powstają przy ulicy Armii Krajowej.- Ponad 115 metrów kwadratowych. Pojawią się tam róże, po 350 o odmianach Aspirin Rose i Lady Kutno oraz Red Mill 40 sztuk - mówi Kujaczyński.To początek zielonych zmian w centrum Kołobrzegu. Latem ruszy przebudowa sąsiedniego Skweru Pionierów, który także zyska kilka tysięcy nowych roślin.