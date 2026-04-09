Opublikowali film w internecie, zostali ukarani

Kierująca samochodem ciągnęła deskorolkarza przy pomocy liny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na początku kwietnia w Szczecinie na Pogodnie. Film z nagraniem z tego zdarzenia został umieszczony w internecie.Jak podaje Komenda Miejska Policji funkcjonariusze niezwłocznie zajęli się sprawą. W wyniku podjętych działań ustalono tożsamość uczestników zdarzenia. Okazało się, że pojazdem kierowała 33-letnia kobieta, natomiast na deskorolce poruszał się 39-letni mężczyzna.Oboje zostali ukarani grzywną.