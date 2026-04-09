Zmiany komunikacyjnie na Kępie Parnickiej [ZDJĘCIA]

Powstanie w Szczecinie nowy ciąg komunikacyjny, który połączy ulicę Energetyków z ulicą Kolumba. Poprowadzony zostanie ulicami Celną oraz Heyki, a także nowym mostem łączacym Wyspę Zieloną z ulicą Zapadłą.

Plany nowej drogi zaprezentowane zostały w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta.



- Plan modernizacji ciągów komunikacyjnych - tej części Szczecina - zakłada również budowę nowego pieszo-rowerowego połączenia Dworca PKP z Kępą Parnicką - zapowiedział prezes spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Radosław Tumielewicz. - To się składa z dwóch kładek łączących Dworzec PKP z wyspą. Druga kładka o rozpiętości 50 metrów, a ta dłuższa 112 metrów i to będzie ciąg pieszo-jezdny z elementami zieleni.



Prace projektowe, związane z budową nowych ciągów komunikacyjnych, mają zakończyć się pod koniec stycznia przyszłego roku. Wstępny koszt planowanych w tej części Szczecina drogowych inwestycji, to prawie 200 milionów złotych.



