Zmiany komunikacyjnie na Kępie Parnickiej [ZDJĘCIA]

Fot. Zrzut ekranu: Youtube/Rada Miasta Szczecin
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Powstanie w Szczecinie nowy ciąg komunikacyjny, który połączy ulicę Energetyków z ulicą Kolumba. Poprowadzony zostanie ulicami Celną oraz Heyki, a także nowym mostem łączacym Wyspę Zieloną z ulicą Zapadłą.
Plany nowej drogi zaprezentowane zostały w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta.

- Plan modernizacji ciągów komunikacyjnych - tej części Szczecina - zakłada również budowę nowego pieszo-rowerowego połączenia Dworca PKP z Kępą Parnicką - zapowiedział prezes spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Radosław Tumielewicz. - To się składa z dwóch kładek łączących Dworzec PKP z wyspą. Druga kładka o rozpiętości 50 metrów, a ta dłuższa 112 metrów i to będzie ciąg pieszo-jezdny z elementami zieleni.

Prace projektowe, związane z budową nowych ciągów komunikacyjnych, mają zakończyć się pod koniec stycznia przyszłego roku. Wstępny koszt planowanych w tej części Szczecina drogowych inwestycji, to prawie 200 milionów złotych.

