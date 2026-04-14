"Młodzi zadecydowali, że miłość do Putina to nie jest dobry scenariusz dla Węgier"

Region Sebastian Wierciak

Fot. PAP/EPA
Fot. PAP/EPA
Warszawa, Gdańsk i inne miasta w Polsce – przyszły premier Węgier Peter Magyar zapowiedział, że swoją pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do naszego kraju.
Artur Balazs

Artur Balazs

Były honorowy konsul Węgier: nikt nie spodziewał się tak pewnej wygranej Magyara
To bardzo ważna i symboliczna deklaracja – przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" Artur Balazs, były konsul honorowy Węgier.

Politycznie będzie to skomplikowana wizyta. Premier Donald Tusk oficjalnie poparł wygranego Petera Magyara, a prezydent Karol Nawrocki stał murem za przegranym Victorem Orbanem. Przyszły premier Węgier zapowiedział, że spotka się także z prezydentem, mimo braku telefonu z gratulacjami.

- W dyplomacji jest coś do odrobienia w tej sprawie. Mam nadzieję, że pan prezydent się zreflektuje, bo Węgry to dla nas bardzo ważny partner. I historycznie i strategicznie - mówił były konsul honorowy Węgier.

Na Arturze Balazsie wrażenie zrobiła blisko 80-procentowa frekwencja w niedzielnych wyborach.

- Młodzi zadecydowali i ich gremialne pójście do wyborów. Zrozumieli, że wyjście z Unii Europejskiej, wyjście ze Strefy Schengen, zablokowanie otwarcia na świat i ta miłość Orbana do Putina, to nie jest dobry scenariusz dla Węgier - mówił Balazs.

Dopytywaliśmy naszego gościa, czy wróci na stanowisko honorowego konsula Węgier. Odpowiedział, że jeśli padnie taka propozycja, to ją rozważy

Edycja tekstu: Michał Król
Przyszły premier Węgier zapowiedział, że spotka się także z prezydentem, mimo braku telefonu z gratulacjami.
Na Arturze Balazsie wrażenie zrobiła blisko 80-procentowa frekwencja w niedzielnych wyborach.

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 7152 razy)
  2. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od wczoraj oglądane 4645 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4182 razy)
  4. Część pasażerów krytykuje nowe tramwaje
    (od 08 kwietnia oglądane 3212 razy)
  5. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2610 razy)
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Zalew gitar w Szczecinie!
Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]

