Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kreml przygotowuje się na „czarne scenariusze”

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / rperucho (CC0 domena publiczna)
Tak część rosyjskich niezależnych politologów ocenia prace nad ustawą umożliwiającą wysłanie rosyjskiej armii na pomoc Rosjanom przetrzymywanym w zagranicznych więzieniach.
Jak podkreślają rosyjscy opozycjoniści, Putin w ten sposób straszy Zachód przeprowadzeniem operacji specjalnej w dowolnym zakątku świata.

Rosyjskie oddziały specjalne w innym kraju, to nie scenariusz z powieści sensacyjnych. W 2014 roku Putin wysłał swoich żołnierzy na Ukrainę, co umożliwiło mu aneksję Krymu i rozpętanie wojny w Donbasie. Ukraiński komentator Kyryło Sazonow w Radiu Svoboda przyznał, że należy takie scenariusze traktować poważnie.

- Złapali pijanego Iwana w Finlandii z butelką wódki i posadzili w areszcie, więc w jego obronie rzuci się rosyjska armia. A tak zupełnie serio - Rosjanie lubią przykrywać stertami ustaw każdą swoją podłość - dodajł Kyryło Sazanow.

Rosyjscy opozycjoniści podkreślają, że takie operacje Władimir Putin może chcieć przeprowadzić dla odbicia tankowców z ropą, aresztowanych w jakimś zagranicznym porcie, albo rosyjskich żołnierzy czekających na rozprawę przed międzynarodowym trybunałem za popełnione zbrodnie wojenne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Macieja Jastrzębskiego [IAR]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

