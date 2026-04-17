Uniwersytet Szczeciński "nieustannie pracuje nad nowymi kierunkami"

Cały czas pracujemy nad nowymi kierunkami studiów - mówił w "Rozmowie pod krawatem" prof. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Żeby przygotować nowy kierunek, to trzeba go ogłosić rok wcześniej. My nieustannie jesteśmy w procesie rekrutacji, wymyślania nowych kierunków i propozycji, dostosowywania się do oczekiwań rynku i także do zmian, które zachodzą w samej nauce - mówi Skrendo.
Na uniwersytecie jest obecnie siedem wydziałów i ponad 90 kierunków. W tym roku wprowadzono m.in. Data Science i marketing cyfrowy. Wciąż najpopularniejszymi kierunkami pozostają: psychologia, prawo i filologia angielska.
