Zabił seniorkę, u której mieszkał. Teraz stanie przed sądem

Kłótnia, która skończyła się śmiercią. Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu skierowała do szczecińskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Damianowi K. w sprawie zabójstwa starszej kobiety w Przytorze.
Mężczyzna mieszkał u niej, bo był w trudnej sytuacji, a w zamian pomagał w domu i przy zwierzętach. Z czasem zaczęło dochodzić między nimi do kłótni o jego obowiązki.
22 stycznia ubiegłego roku podczas jednej z nich sytuacja wymknęła się spod kontroli. Damian K. uderzył kobietę kilka razy w głowę drewnianą belką. 63-latka zmarła na miejscu. Po zdarzeniu zniszczył jej laptop i ukradł sprzęt elektroniczny wart kilka tysięcy złotych.
Mężczyzna został zatrzymany, przyznał się do winy. Mężczyzna był wcześniej karany. Grozi mu dożywocie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
