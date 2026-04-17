Policyjny pościg zakończony aresztowaniem [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kierowca próbował uciekać przed poranną kontrolą trzeźwości w Szczecinie.

Próba się nie udała, więc razem z pasażerami porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. W odnalezieniu ich pomagał pies służbowy.



Jak się okazało, kierujący miał przy sobie środki odurzające, a w samochodzie przewoził między innymi maczetę i kij bejsbolowy. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli i narażenia pasażerów na bezpośrednie niebezpieczeństwo.



Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.



