Nowa sekcja w Centrum Żeglarskim, tym razem dla dorosłych

W Szczecinie otwiera się sekcja żeglarska dla seniorów - będzie działać w Centrum Żeglarskim.

Dołączyć mogą wszyscy pełnoletni - zarówno doświadczeni, jak i osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę na wodzie. Zajęcia będą się odbywać głównie na jachtach klasy 2020, m.in. na jednostkach Urtica, Werbena I Rumianek.W sobotę o godzinie 10:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej - w tym poznać harmonogram zajęć. Zaplanowano je w budynku stołówki na terenie przystani Centrum Żeglarskiego przy ulicy Przestrzennej 19.