Miliony na posiłki dla potrzebujących

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 20 milionów złotych trafi do zachodniopomorskich gmin na posiłki dla potrzebujących. To pieniądze z budżetu państwa, przekazywane przez wojewodę.
Wsparcie obejmuje nie tylko posiłki, ale też produkty żywnościowe, środki na ich zakup oraz dowóz dla osób, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu. Pieniądze pozwolą także na finansowanie obiadów dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji - w województwie to prawie 12 tysięcy uczniów.

W ramach programu są też remontowane albo tworzone szkolne stołówki. Szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie do końca kwietnia.

