Autobusy na zmienionych trasach na Niebuszewie

Autobusy linii 57, 63, 82 i 522 pojadą zmienionymi trasami w rejonie pętli Dworzec Niebuszewo w Szczecinie.
Zmiany zaczną obowiązywać od niedzieli i są związane z naprawą nawierzchni.
Między przystankami „Niemcewicza” i „Cyryla i Metodego” autobusy pojadą objazdem. Przystanki „Boguchwały” będą nieczynne.
W zamian uruchomione zostaną przystanki tymczasowe przy Rondzie Sybiraków oraz przy ulicy Cyryla i Metodego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
