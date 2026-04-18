"Aktywna sobota" z Festynu nad Odrą w Starych Łysogórkach [ZDJĘCIA]

"Aktywna sobota" Radia Szczecin dziś "na żywo" z Festynu nad Odrą ze Starych Łysogórek, gdzie odbywają się uroczystości związane z 81. rocznicą forsowania Odry.

Na miejscu nie zabrakło wojskowej grochówki. - Jest gotowana na wędzonce, jest kiełbaska, groch, majeranek, jest gęsta - przyznaje Wiesława Henk, sołtys Sołectwa Czelin.



Kulminacyjnym punktem programu będzie inscenizacja "Bitwy o Odrę". Jak mówi jej organizator Grzegorz Kuklewski, widzowie będą mogli poczuć zapach prochu. - Około stu rekonstruktorów, 10 pojazdów pancernych. Dodatkowo mamy inne pojazdy, mamy artylerię. Będzie głośno - zapewnia Kuklewski.



O 15:30 rozpocznie się Bieg Pamięci Narodowej, czyli 21. Nadodrzańska Mieszkowicka Dziesiątka oraz Marsz Nordic Walking.



